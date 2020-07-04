Реставрацию дома Набокова завершат в августе

Здание на Большой Морской улице реставрируют с 2014 года.

Спустя много лет в доме Набокова на Большой Морской наконец-то завершат реставрационные работы. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на председателя комитета по охране памятников Сергея Макарова.

Процесс реставрационных работ затянулся в частности из-за изменения проектных решений, разработки специальных методик реставрации. Фундамент и стены усилили, перекрытия заменены, обновляют интерьеры. Так, к примеру, в кабинете хозяина восстановили панельную отделку из темного дуба и роскошный камин, а в детскую ванную вернули найденный в подвалах мрамор.

Помимо этого были найдены фрагменты мрамора: их восстановили. Сложная работа велась в будуаре Елены Ивановны, матери Набокова. Только несколько месяцев заняло расчищение потолка с лепниной, которая была спрятана под тремя слоями краски. По словам главного специалиста по реставрации лепного декора Инги Незамаевской, такая находка – большая редкость в Петербурге.

Напомним, что на 2 и 3 этажах дома располагается детская школа искусств. Реставрацию завершат в августе, а в начале учебного года ученики увидят обновленные интерьеры здания.

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Фото: Piter.TV