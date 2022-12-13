В Гатчинском районе построили четыре распределительных газопровода общей протяженностью 12,5 км

Новые газопроводы дают возможность газификации около 300 частных домов в деревнях Черново, Педлино, Пеньково, Хиндикалово и Корпиково.

В Гатчинском районе Ленинградской области построены четыре распределительных газопровода общей протяженностью 12,5 км. Об этом рассказали в региональной администрации.

Новые газопроводы дают возможность газификации около 300 частных домов в деревнях Черново, Педлино, Пеньково, Хиндикалово и Корпиково. Подключиться к газу можно по программе догазификации с использованием субсидии из областного бюджета. Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тысяч рублей – льготным категориям жителей и 180 тысяч рублей – остальным собственникам домовладений.

В Ленинградской области заявки на догазификацию можно подать через портал Единого оператора газификации, на сайте "Газпром газораспределение Ленинградская область", в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.

Фото: администрация Ленобласти