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В Гатчинском районе построили четыре распределительных газопровода общей протяженностью 12,5 км
Сегодня, 12:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчинском районе построили четыре распределительных газопровода общей протяженностью 12,5 км

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Новые газопроводы дают возможность газификации около 300 частных домов в деревнях Черново, Педлино, Пеньково, Хиндикалово и Корпиково.

В Гатчинском районе Ленинградской области построены четыре распределительных газопровода общей протяженностью 12,5 км. Об этом рассказали в региональной администрации.

Новые газопроводы дают возможность газификации около 300 частных домов в деревнях Черново, Педлино, Пеньково, Хиндикалово и Корпиково. Подключиться к газу можно по программе догазификации с использованием субсидии из областного бюджета. Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тысяч рублей – льготным категориям жителей и 180 тысяч рублей – остальным собственникам домовладений. 

В Ленинградской области заявки на догазификацию можно подать через портал Единого оператора газификации, на сайте "Газпром газораспределение Ленинградская область", в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: газ, газопровод, гатчина
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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