В Гатчинском районе ликвидировали незаконный железнодорожный переезд

Переезд мешал местным жителям и не был оборудован предупреждающими знаками.

На подъездных путях в Гатчинском районе обнаружили несанкционированный железнодорожный переезд, который мешал жителям и не был оборудован специальными знаками. Об этом сообщила Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура.

Транспортный прокурор провел проверку, в ходе которой обнаружил на асфальтовом покрытии перегона дефекты. Сигнальных столбиков, устройств для обеспечения безопасности движения и предупреждающих знаков не было. Учитывая, что через переезд часто проезжали грузовые автомобили, угроза возникновения ДТП существовала всегда.

Переезд демонтировали по представлению транспортного прокурора.

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Фото: Северо-западная транспортная прокуратура