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В Гатчинском районе госпитализировали девочку, которая отравилась неизвестным веществом
Сегодня, 17:37
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arteliseev

В Гатчинском районе госпитализировали девочку, которая отравилась неизвестным веществом

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Её обнаружили прохожие в парке.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 марта в полицию поступил звонок о госпитализации несовершеннолетней в больницу.

Известно, что скорая помощь забрала девочку 2004-года рождения в тяжёлом состоянии из парка в посёлке Сусанино Гатчинского района Ленинградской области. Она была под токсическим действием неизвестного вещества.

Её обнаружили прохожие.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге ребёнок отравился средством от тараканов.

Фото: Pixabay

Теги: девочка, отравление, питер, токсины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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