В Гатчинском районе госпитализировали девочку, которая отравилась неизвестным веществом

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 марта в полицию поступил звонок о госпитализации несовершеннолетней в больницу.
Известно, что скорая помощь забрала девочку 2004-года рождения в тяжёлом состоянии из парка в посёлке Сусанино Гатчинского района Ленинградской области. Она была под токсическим действием неизвестного вещества.
Её обнаружили прохожие.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге ребёнок отравился средством от тараканов.
Фото: Pixabay
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