В Гатчинском районе госпитализировали девочку, которая отравилась неизвестным веществом

Её обнаружили прохожие в парке.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 марта в полицию поступил звонок о госпитализации несовершеннолетней в больницу.

Известно, что скорая помощь забрала девочку 2004-года рождения в тяжёлом состоянии из парка в посёлке Сусанино Гатчинского района Ленинградской области. Она была под токсическим действием неизвестного вещества.

Её обнаружили прохожие.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге ребёнок отравился средством от тараканов.

Фото: Pixabay