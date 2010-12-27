В Гатчинском баре расстреляли посетителей

В одном из баров Гатчины 29 октября вспыхнул конфликт, приведший к стрельбе.

Сообщается, что около часа ночи 29 октября в баре Barevich произошла ссора между посетителями заведения. Инцидент произошел по проспекту 25 октября. Один из гостей нелестно высказался в сторону дамы. На защиту чести женщины вышли два кавказца. Один из них является охранником частного предприятия, второй - безработный. Мужчины достали травматическое оружие и выстрелили в охранника бара, а также четверых посетителей. Под обстрелом оказались 25-летняя девушка и трое мужчин. Четверо пострадавших ранены.

Охранника заведения пришлось госпитализировать. Медики диагностировали у него огнестрельное ранение надключичной области. В настоящее время он находится в состоянии средней тяжести. Остальным посетителям была оказана помощь на месте.

Правоохранительные органы задержали виновников происшествия. Против них возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. Представителей Кавказских республик отпустили под подписку о невыезде.