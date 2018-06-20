В Гатчине задержали организаторов подпольного казино

Бизнес гражданки организовали в обычной квартире.

Правоохранительные службы задержали двух женщин в Ленобласти за содержание нелегального казино. Бизнес гражданки организовали в обычной квартире, сообщает отделения полиции Гатчинского района Ленинградской области.

Женщины-организаторы деятельности подпольного казино были задержаны и арестованы в Гатчине сотрудниками правоохранительных органов. В квартире, использующейся как помещение для казино, было обнаружено и изъято 42 компьютера. На технических устройствах были установлены специальные слот-игры. Казино работало в обычной квартире многоэтажного дома в Гатчине.

В настоящее время все компьютеры конфискованы полицейскими. Ведется расследование, устанавливаются все детали произошедшего.