В Гатчине во время тушения травы обнаружили человеческие останки

В настоящее время останки направлены на экспертизу с целью установки личности погибшего.

В минувший четверг, 18 апреля, на территории города Гатчина Ленобласти бригада спасателей во время ликвидации возгорания сухой травы случайным образом наткнулись на останки, схожие по виду с человеческими. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Череп с костями лежал неподалеку от трансформаторной будки. Находку обнаружили пожарные, которые тушили загоревшуюся траву.

В настоящее время останки направлены на экспертизу с целью установки личности погибшего.

Источник: сетевое издание "Online47"