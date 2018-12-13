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В Гатчине прошел "Бал школьного спорта"
Сегодня, 12:51
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KaterinaKono13

В Гатчине прошел "Бал школьного спорта"

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Итоги спортивного учебного года были подведены 15 мая на фестивале "Бал школьного спорта" в Гатчине.

В Год здорового образа жизни в Ленинградской области тренеры и их юные воспитанники получили заслуженные награды. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Ленобласти.

Итоги спортивного учебного года были подведены 15 мая на фестивале "Бал школьного спорта" в Гатчине.

Награды получили 150 талантливых школьников — победителей и призеров региональных, всероссийских и международных спортивных соревнований 2018-2019 учебного года. Отмечены также тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования, учителя физической культуры и руководители школьных спортивных клубов из всех районов Ленинградской области.

В торжественной обстановке вручены награды победителям и призерам в номинациях "Лига школьного спорта", "Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников "54-я областная спартакиада школьников", "Я – спортивный журналист" и других.

Источник: пресс-служба правительства и губернатора Ленобласти 

Теги: бал школьного спорта, гатчина, новости гатчины, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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