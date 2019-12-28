В Гатчине появился странный арт-объект

Гатчинцы предположили два варианта: либо памятник картошке, либо коронавирусу.

Вечером 8 марта в соцсети появились фотографии с улицы поселка Сиверский Гатчинского района, где расположился новый необычный арт-объект.

Гатчинцы удивились неоднозначной скульптуре и не поняли, что это и чему она посвящена. Так, в комментариях к записи начали писать предположения.

"А почему нет? Чем не коронавирус: и корона есть", "Царевна-лягушка", "Картошка - царица полей", — пишут жители города.

Автор скульптуры пока неизвестен, как и то, что он хотел сказать своей работой.

Ранее мы писали, что творческая мастерская "Невский баталист" создаст Янтарную комнату в Москве.

Фото: "Вконтакте" / "Моя Гатчина".