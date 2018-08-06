В Гатчине обнаружили рукописи Руссо

Возможно, французский философ Жан-Жак Руссо посещал инкогнито Гатчину.

В подвале жилого дома в Гатчине обнаружили рукописи, которые предположительно принадлежат перу французского философа Жан-Жака Руссо. Об этом сообщают российские СМИ.

О нахождении рукописей сообщил житель Гатчины Алексей Беляев в своем Facebook. Ранее к нему обратился мужчина с предложением выкупить данные рукописи. Алексей ознакомился с их содержанием, но к этому моменту за них уже заплатит другой коллекционер.

Пока что не установлено, дейстительно ли записи принадлежат руке Руссо, но содержание этих бумаг раскрывает некоторые детали биографии Жан-Жака Руссо. Ведь ранее историки считали, что французский философ отверг предложение графа Орлова приехать в Россию. Но если подлинность подтвердится, то это будет доказательством того, что Руссо был в Гатчине инкогнито.

В письме рассказывается о путешествии Руссо и о его отношении к графу Орлову. Также приводятся описания мест, где он побывал и подробности его визита.

Ранее из Кронштадта сторатовала экспедиция Русского географического общества‍.

Видео: Алексей Беляев/ Youtube