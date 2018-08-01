Из Кронштадта стартует экспедиция Русского географического общества‍

Почти месяц участники будут заниматься подготовкой военной техники к вывозу с островов Финского залива.

Днем 1 августа сотрудники Русского географического общества отправились в трехнедельную экспедицию "Гогланд-2018". Специалисты начнут путь из Кронштадта. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По сведениям от организаторов, мероприятие стало уже шестым по счету. В исследовательской работе примут участие поисковики, историки, географы, волонтеры и даже специалисты из юнармии Западного военного округа. В заявленных списках более двадцати человек.

Экспедиция направится на внешние острова Финского залива. Петербуржцы посетят Гогланд, Большой и Малые Тютерсы. Там основной задачей для путешественников станет подготовка объектов военно-технической истории к вывозу.

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