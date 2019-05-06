Под Гатчиной мужчина несколько раз выстрелил из пистолета, заступившись за сына

Пострадавший находится в больнице.

На даче в Ленобласти посиделки с друзьями у костра обернулись стрельбой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, утром 11 октября в полицию обратился пострадавший 31-летний житель Колпино. Он рассказал, что на него напал неизвестный ему мужчина. Ранее между пострадавшим и 17-летним подростком возникла ссора, во время которой заявитель достал газовый баллончик, пары попали в лицо подростка. Молодой человек все рассказал отцу и тот решил отомстить обидчику сына.

Мужчина пришел на место происшествия, где руками избил пострадавшего и из своего травматического пистолета несколько раз выстрелил в его сторону. У пострадавшего ушиб головного мозга, сотрясение, травмы конечностей, гематомы, перелом носа, пулевое ранение головы, левого бедра и плеча.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV