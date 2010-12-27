В Гатчине бухгалтер техникума перевела себе на счет полтора миллиона

Работница "Сиверского техникума-интерната бухгалтеров", воспользовавшись своими должностными возможностями, осуществила перевод на собственную денежную карту в размере 1 500 000 рублей. В отношении женщины уже заведено уголовное дело, сообщает сетевое издание "Невские Новости".
Эти деньги предназначались для оплаты приобретенных образовательным учреждением товаров, работ и услуг. В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".
Известно, что денежные средства подозреваемая переводила на свой счет в течение двух лет.
Источник: сетевое издание "Невские Новости"
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