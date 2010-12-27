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В Гатчине бухгалтер техникума перевела себе на счет полтора миллиона
Сегодня, 11:30
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KaterinaKono13

В Гатчине бухгалтер техникума перевела себе на счет полтора миллиона

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Денежные средства подозреваемая переводила на свой счет в течение двух лет. 

Работница "Сиверского техникума-интерната бухгалтеров", воспользовавшись своими должностными возможностями, осуществила перевод на собственную денежную карту в размере 1 500 000 рублей. В отношении женщины уже заведено уголовное дело, сообщает сетевое издание "Невские Новости". 

Эти деньги предназначались для оплаты приобретенных образовательным учреждением товаров, работ и услуг. В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". 

Известно, что денежные средства подозреваемая переводила на свой счет в течение двух лет. 

Источник:  сетевое издание "Невские Новости"

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Категории: Новости Ленинградской области,

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