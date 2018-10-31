В ГУП «ВЦКП» рассказали о начислении платы за теплоэнергию

Представитель организации рассказал, как производится расчет в домах с общедомовым счетчиком.

Перед отопительным сезоном жители Петербурга обратились в "Вычислительный расчетный центр коллективного пользования" с вопросами о порядке расчетов за услугу отопления. Об основных правилах расчета рассказал заведующий отделом развития ВЦКП Александр Локтионов:

Здесь можно обозначить два основных правила, по которым производится расчет. Зависят они от наличия или отсутствия общедомового прибора учета. Если в доме присутствуют общедомовой прибор учета тепловой энергии, то расчет производится на основании его показаний. Потребленный объем энергии делится на сумму площадей жилых и нежилых помещений в доме. После этого она перемножается на площадь конкретной квартиры и тариф на тепловую энергию. Александр Локтионов, ГУП "ВЦКП"

Отмечается, что если в доме не стоит общедомовой счетчик, то плата начисляется по нормативу потребления теплоэнергии в определенном типе многоквартирного дома.

Видео: Piter.tv