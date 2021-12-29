В ГМЗ "Петергоф" до 13 февраля закрывают музеи

В Петергофе временно закрываются все музеи, кроме Большого петергофского дворца. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Петергоф".
Со 2 по 13 февраля в связи с эпидемиологической обстановкой ГМЗ "Петергоф" временно закрывает музеи, работающие в зимний сезон.
При этом, петербуржцы и гости старше 18 лет могут посетить Большой петергофский дворец ежедневно (кроме понедельника) с 10:30 до 18:00. Посещение осуществляется по сеансам. С более подробными правилами посещения можно ознакомиться здесь.
Фото: ВКонтакте / Петергоф
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все