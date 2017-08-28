Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 9:39
0
Moulin_
181
Код вставки плеера

В Форносово мигрант изнасиловал 13-летнюю школьницу с диагнозом

0
 
 

Девочка-подросток состоит на учете у психиатра

В Тосненском районе Ленобласти мать 13-летней девочки, которая в течение учебного года содержится в интернате, обратилась в полицию с рассказом о том, что ее ребенка изнасиловали. 

По предварительной информации, 32-летняя мать школьницы рассказала, что насилие над девочкой было совершено среди бела дня в субботу, 26 августа, на чердаке одного из домов в поселке Форносово.

Мать девочки-подростка считает виновным в сексуальном насилии над ее дочерью местного жителя – выходца из Средней Азии, 23-летнего молодого мужчину, который в Форносово работает в местном жилкомсервисе. 

Отмечается также, что несовершеннолетняя девочка учится в шестом классе школы-интерната, состоит на учете у психиатра и в службе по делам несовершеннолетних.   

Материалы дела переданы в Следственный комитет. 

Видео: архив

Теги: изнасилование , изнасилование несовершеннолетней , изнасилование подростка , ленобласть , петербург , форносово
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5