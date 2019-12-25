В Фонде социального страхования рассказали о новшествах для петербуржцев с инвалидностью

ФСС разработали несколько новых приложений и цифровых сервисов.

Коронавирусная пандемия не повлияла на работу петербургского отделения Фонда социального страхования (ФСС): напротив, организация ввела новшества для своих клиентов с инвалидностью. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала заместитель управляющего регионального отделения ФСС Светлана Иванова.

По словам Ивановой, фонд продолжает обеспечивать инвалидов санаторно-курортным лечением, протезно-ортопедическими изделиями. Центр выдачи средств реабилитации на проспекте Шаумяна развивается и перешел на работу в режим одного окна, чтобы уберечь людей от лишних посещений. Кроме того, для инвалидов ввели доставку средств реабилитации на дом. Иванова отметила, что ФСС следит за удобством посетителей в центрах выдачи средств реабилитации: организация включает в госконтракты требования на доступную среду в центрах, а затем сама контролирует ее качество. Пандемия и введение QR-кодов не помешало продолжать санаторную деятельность, поскольку, подчеркнула Светлана Иванова, граждане льготной категории делают прививки и получают доступ в санатории.

Также постепенно запускается цифровой сервис "Электронный сертификат" на покупку средств реабилитации. Это электронная запись в реестре, привязанная к банковской карте "МИР", на выданный сертификат ФСС записывает определенную сумму для приобретения средств реабилитации. Собственные средства человек будет тратить только для оплаты разницы между стоимостью необходимого предмета и суммой, поступившей на сертификат. Скоро сертификат расширят для получения средств реабилитации разных категорий, но получить их можно и старыми способами Светлана Иванова

Еще одной новинкой Иванова назвала мобильное приложение "Социальный навигатор по услугам ФСС", развивается сейчас и проект информационного навигатора для детей-инвалидов и их родителей.

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