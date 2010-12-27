В Финском заливе потерпевшее бедствие панамское судно спасают эстонские и финские коллеги

К тонущему на Финском заливе сухогрузу Панамы направляются спасатели из Эстонии и Финляндии.

В акватории Финского залива потерпело бедствие панамское судно. Известно, что сухогруз направлялся в сторону Санкт-Петербурга. На помощь экипажу направился эстонский корабль и финский ледокол Nordica, который получил сигнал помощи от пограничной береговой службы Финляндии. При необходимости, за тонущими людьми также готов вылетать вертолет.

Известно, что пострадавший грузовой корабль Kindral Kurvits застрял вблизи острова Гогланд. Эти воды считаются международной зоной. О происшествии сообщила пресс-служба департамента правоохранительных органов Эстонии.

Причиной опасной ситуации стала вода, которая залилась в машинное отделение. Она поднялась на шесть метров в высоту. На судне в данный момент находится 22 человека персонала. Команде удалось задраить пробоину в корпусе. Владелец судна также направил к нему буксир, который должен оттащить его к берегу. За ситуацией следят пограничники. они поддерживают связь с экипажем. На месте присутствует катер береговой охраны Turva.

