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В Финляндии раскрыли схему выдачи фальшивых виз в Петербурге
Сегодня, 15:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Финляндии раскрыли схему выдачи фальшивых виз в Петербурге

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По предварительным оценкам, данными услугами могли воспользоваться сотни иностранцев. За визы они платили от 2 000 до 4 000 евро.

Финские пограничники задержали ехавшего из России гражданина Эстонии, которого подозревают в участии в схеме по выдаче фальшивых шенгенских виз. Об этом сообщило издание Yle со ссылкой на пограничную службу юго-восточной Финляндии.

Проверка эстонца показала, что с собой он везет четыре йеменских паспорта с шенгенскими визами. Пограничники заподозрили, что документы могут быть фальшивыми и задержали мужчину.

Следствие считает, что визы йеменцам предоставила организованная преступная группа. По предварительным оценкам, данными услугами могли воспользоваться сотни иностранцев. За визы они платили от 2 000 до 4 000 евро. Йеменские паспорта отправлялись через курьерские службы в Петербург, где их получал эстонец. Затем он передавал их другому участнику группы и тот делал поддельные визы.

Фото: pexels

Теги: визы, шенген
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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