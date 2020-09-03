Минтранс заставит иностранцев показывать ПЦР-тест на коронавирус при въезде в страну.

В Финляндии планируют обязать туристов сдавать тест на COVID-19. Об этом сообщили представители местного Минтранса. Чиновники разрабатывают поправки в законодательство, которые заставят путешественников при въезде в страну показывать отрицательный тест на наличие коронавируса. Предложения поступят в парламент 7 сентября и будут действовать до 31 декабря.

В повседневном международном сообщении было бы наиболее эффективно обязать организатора перевозок на авиарейсах, кораблях, автобусах и поездах позаботиться и проверить наличие у туриста справки об отрицательном результате теста Тимо Харакка, министр транспорта и коммуникаций Финляндии

Напомним, что граница Финляндии была закрыта с 13 марта по 13 мая. После этого каждые две недели кабинет министров пересматривает список стран, которым запрещен въезд на территорию государства.

Визовые центры с 7 сентября начнут принимать заявления на визы в Финляндию.

Видео: YT / asitis