В Финляндии из-за жары олени вышли на пляж

Олени даже решили искупаться в местной реке, несмотря на толпы отдыхающих людей.

В Финляндии из-за жары олени вышли из леса и направились сразу на побережье реки Кемийоки. Об этом сообщил в своем Facebook местный житель Пекка Нииниваара.

Сегодня жаркий день в Рованиеми (посмотрел на термометр, а там +32 градуса!). На пляже люди стали не единственными, кто пытался хоть как-то охладиться в водах Кемийоки. Этот вид оленей был обнаружен в Северной Америке, сейчас они свободно гуляют по Северной Финляндии", написал мужчина

Под записью красовался снимок, где видно, как три оленя пытаются охлатиться в местной реке. Рядом стоят люди, но животных в такую погоду совершенно ничего не смущает.

Очевидцы сообщили, что после оленей в воде осталась шерсть. Дело в том, что у животных сейчас период линьки. Однако, местным жителям все равно понравилась такая неожиданная встреча.

Фото: Pekka Niinivaara/ Facebook









