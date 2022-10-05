В Финляндии демонтировали последний в стране памятник Ленину

Монумент убран с площади Котки в хранилище местного музея.

В Финляндии демонтировали последний в стране памятник советскому руководителю Владимиру Ленину. Об этом рассказали журналисты из местного издания Helsingin Sanomat. Известно, что снос объекта культуры состоялся в городе Котка. Речь идет об архитектурном ансамбле руки эстонского мастера Матти Варика, входящий в художественную коллекцию города. Операция проводилась властями в 13 часов по местному времени 4 октября. Сейчас памятник доставлен в хранилище областного музея Кюменлааксо. Дальнейшая судьба объекта еще не определена.

Напомним, что данный монумент появился в центре города в 1979 году. Памятник стал подарком правительства Эстонии Финляндии, от города-побратима Таллина - Котке. Чиновники приняли решение установить памятник на площади, рядом с которой сам Владимир Ленин останавливался во время своего нахождения в Котке в 1907 году. Муниципальные депутаты предлагали оставить монумент на прежнем месте, но добавить к нему табличку с историческим контекстом. данную инициативу поддержали сотрудники музея, но проект отклонил городской совет.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости