Пьяный нарушитель стрелял по людям с балкона.

В Феодосии задержали стрелявшего из пневматического оружия в людей. Об этом рассказали представители пресс-службы Росгвардии по Крыму и Севастополю. Известно, что подозреваемый выявлен патрульной службой в одном из местных микрорайонов. Оперативники установили, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что неизвестный гражданин с балкона третьего этажа ведет стрельбу, предположительно из пневматической винтовки. пресс-служба Росгвардии по региону

У 67-летнего нарушителя было изъято оружие. В результате стрельбы никто из прохожих не пострадал. Сейчас преступник находится в отделении полиции. Ведется разбирательство.

Сотрудники Росгвардии задержали находившуюся в федеральном розыске гражданку.

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