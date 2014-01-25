Сотрудники Росгвардии задержали находившуюся в федеральном розыске гражданку

Гражданка пыталась оформить документы.

Накануне утром, 4 августа, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району города задержали женщину, находящуюся в розыске за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Об этом сообщила пресс-служба управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Петербургу и области.

Женщина обратилась в паспортно-визовый сервис на улице Красного Текстильщика, чтобы оформить необходимые документы. Сотрудники центра проверили данные и выяснили, что она находится в федеральном розыске за правонарушение в Московской области. Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации и вызвал на место наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии прибыли через минуты и задержали женщину.

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Фото: pexels