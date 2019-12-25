В ФНС прокомментировали сообщение о «двойном налоге» для блогеров

Блогеры должна сдавать декларацию 3-НДФЛ для отчета о заработках.

Компания Google LLC ранее заявила, что с июня этого года доход, который получили блогеры от просмотра контента с территории США, будет облагаться американским налогом. Однако в ФНС отметили, что "двойной налог" блогеры из России платить не должны.

В сообщении ФНС говорится, что Россия и США в 1992 году подписали договор об избежании двойного налогообложения.

Таким образом, если доходы от авторских прав и лицензий (роялти) получает российский резидент, то его доходы облагаются налогом только в России (п. 1 ст. 12 Договора). Чтобы подтвердить свое резидентство, нужно заполнить электронную форму (W8B, 1042S), которую пользователям направила Google LLC, - говорится в сообщении.

Отмечается, что блогеры должны сдавать декларацию 3-НДФЛ, чтобы отчитаться о заработках. В этом году сделать это нужно было до 30 апреля. Крайний сроки уплаты 15 июля.

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