В Евросоюзе заявили об отсутствии планов эвакуировать своих дипломатов с Украины

В международном объединении не видят причин для принятия таких мер.

Европейский союз не намерен эвакуировать из Украины своих дипломатов. Об этом перед началом заседания глав внешнеполитических ведомств стран-членов международного объединения в Брюсселе заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что сегодня не будут приняты какие-то конкретные решения о возможных антироссийских санкциях.

Днем ранее Госдеп США объявил о сокращении штата американского посольства в Киеве. Обязательная эвакуация коснется только членов семей дипработников и сотрудников, чья деятельность не связана с чрезвычайными делами. Остальные смогут покинуть Украину по желанию.

Боррель отметил, что выяснит у государственного секретаря Соединенных Штатов, по какой причине Вашингтон организует вывоз американцев из Украины.

Госсекретарь [Энтони] Блинкен объяснит нам <...>. Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Он призвал США "не драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс" по гарантиям безопасности с Россией.

Напомним, что свои решения Госдеп объяснил целями предосторожности из-за "продолжающихся попыток РФ дестабилизировать обстановку на Украине".

Ранее МИД КНР назвал ложью публикацию о просьбе Си Цзиньпина к Путину.

Видео: YouTube / EU27