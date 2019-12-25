Иностранцев заставят пройти двойной тест на наличие коронавируса.

В Европе задумались о новых правилах въезда для туристов. Об этом сообщили представители Российской ассоциации туроператоров. В штаб-квартире Евросоюза рассказали, что обновление условий связано с новыми вспышками коронавируса.

Сейчас специалисты обсуждают возможность двойного тестирования иностранцев на COVID-19. Такая схема будет работать в Исландии с 19 августа. Все приезжие будут обязаны пройти пятидневных карантин и два теста на наличие инфекции в организме.

Первый скрининг проводится сразу по прилете, второй — на четвертый-пятый день карантина. Если оба теста дали отрицательный результат, прибывшим разрешается прервать изоляцию сообщение АТОР

Подобным методом заинтересовались в Великобритании. На практике этот способ означает более лояльный подход к странам, в которых зафиксированы отдельные вспышки коронавируса. Туристам могут запретить посещать отдельные районы, охваченные инфекцией.

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