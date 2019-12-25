Страны-члены союза смогут купить её самостоятельно.

В Еврокомиссии высказались о возможности закупок вакцины "Спутник V". С заявлением выступил её официальный представитель.

По его словам, "Спутник V" не входит в стратегию по вакцинации граждан Евросоюза на данном этапе. Однако страны-члены союза смогут купить её самостоятельно, если препарат одобрят европейские регуляторы.

Будет или нет "Спутник V" частью стратегии по вакцинации, это всегда может обсуждаться. официальный представитель Еврокомисси

Ранее в ЕС признали, что недооценили проблемы с массовым производством вакцин.

Фото: Piter.tv