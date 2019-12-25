В Эстонии заявили, что Украина "на расстоянии нескольких световых лет" от ЕС

Керсти Кальюлайд объяснила, почему ЕС не хочет принимать в свои ряды Киев.

Бывший президент Эстонии заявила, что Украина "на расстоянии нескольких световых лет" от вступления в Евросоюз. Об этом Керсти Кальюлайд рассказала в рамках киевского форума YES Brainstorming.

Все прогнозы базируются на предыдущем опыте. К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев. Украина на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения. Керсти Кальюлайд, экс-глава Эстонии

Чиновница напомнила, что у эстонского бизнеса существует масса проблем на территории Украины. В частности, одна из компания смогли дойти до европейского правосудия, но даже это ей не помогло. Также Кальюлайд упомянула о еще одном предприятии, которое должно было заключить с украинской стороной соглашение, но этому помешал адвокат, который высказал требование со стороны Украины о том, что эстонская фирма должна поделиться частью своих акций с Киевом. В связи с этим политик заметила, что ответ на вопрос о том, почему страна все еще не является членом ЕС, очевиден.

Новый президент Эстонии раскритиковал идею отказаться от русского языка в школах.

Фото: Facebook / Kersti Kaljulaid