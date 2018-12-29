В Эстонии предложили направить ракеты на Петербург

Эстонский журналист в своей публикации призвал власти страны создать запасной план, чтобы "напугать Москву".

Возобновившиеся в Эстонии дебаты на тему национальной обороны стали причиной появления публикации издании Eesti Päevaleht журналиста Вахура Кооритса, где он призывает власти приобрести и разместить на территории своей страны ракеты, которые можно нацелить на Петербург. Слова переводит Sputnik Эстония, пишут "Невские новости".

Сделать это предлагается для "сдерживания России". Журналист считает, что таким образом у Эстонии имелся бы "резервный план", чтобы "напугать Москву". Также он пишет, что в этом случае нападающий (подразумевается Россия) будет бояться совершать какие-либо действия, ведь сам может быть побит. Издание указывает, что при негативном развитии событий РФ заплатит высокую цену в виде потери Петербурга и морской торговли в Балтийском море.

Петербург журналист считает оптимальной целью, удар по ней окажет сильное психологическое воздействие на Москву. Причина в том, что именно в Петербурге расположены стратегические объекты — штабы Западного военного округа и Военно-морского флота России.

Также Вахур Кооритс предлагает приобрести военные корабли, которые использовать для захвата и уничтожения направляющихся в российские порты торговых судов, чтобы их владельцы отказались от идеи торговать с Россией. Это, по его мнению, также сильно морально "ударит" по Москве из-за потери каналов для экспорта нефтепродуктов.