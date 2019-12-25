В Эрмитаже футболистки "Зенита" предстали в образе античных статуй

Футболистки предстали в образах античных статуй, чтобы подчеркнуть, что женское тело, как и произведения искусства, нуждается в бережном отношении и заботе.

В субботу, 16 октября, женская команда "Зенита" в Эрмитаже приняла участие во второй раз в ежегодной акции "Розовый октябрь", которая направлена на повышение осведомленности в отношении рака молочной железы. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Название проекта "Твое тело не из мрамора ― позаботься о себе вовремя". Футболистки предстали в образах античных статуй, чтобы подчеркнуть, что женское тело, как и произведения искусства, нуждается в бережном отношении и заботе.

Главный тренер женской команды "Зенит", Ольга Порядина, рассказала об участии в фотопроекте.

Мы гордимся тем, что наша команда второй год подряд становится послом акции "Розовый октябрь" в Петербурге. Приятно, что футболистки могут обратить внимание болельщиков на такие важные стороны жизни, как забота о своем здоровье. Конечно, мы с радостью поддержали инициативу Фонда "Не напрасно" и постарались напомнить о том, что рак молочной железы — излечимое заболевание при условии обнаружения на ранней стадии. Именно поэтому в октябре мы говорим о важности профилактических осмотров и скрининга. Ольга Порядина.

Добавим, что рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. По данным ВОЗ, раннее выявление этого вида рака повышает возможность излечения до 90% и выше.

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Фото: пресс-служба ФК "Зенит"