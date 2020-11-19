В Эрарте открылась выставка самого известного в мире шляпника Филипа Трейси

Трейси известен своими экстраординарными уборами: от шляпы в виде лобстера до убора китайской невесты. В Эрарте можно посмотреть 46 из них.

В Эрарте открылась выставка самого известного в мире кутюрье шляп Филипа Трейси. Трейси создавал свои коллекции в том числе для Givenchy, Chanel, Валентино и Ральфа Лорена. Ирландский модельер прилетел в Петербург, лично установил экспонаты и представил их посетителям.

Те шляпы, которые вы видите здесь, они все в единственном экземпляре. Таких шляп больше нет. Бывают некоторые серийные, но в каждой серии не больше пяти шляп на весь мир. Ни одна дама не хотела бы встретить другую в абсолютно такой же шляпе. Филип Трейси, модельер шляп

Трейси известен своими экстраординарными уборами: от шляпы в виде лобстера до убора китайской невесты. Его шляпы носят члены королевской семьи, Сара Джессика Паркер, Мадонна, и Леди Гага.

На выставке можно увидеть 46 шляп, среди них шляпа-корабль, которую хотел купить Майкл Джексон.

Я ее очень долго делал. Она моя, это не вопрос денег, я не очень хороший бизнесмен. Мне нужна эта шляпа, это часть меня. И Майкла Джексона я очень люблю, но, если бы я продал ему эту шляпу, он бы увез ее в свое поместье и мы бы никогда ее не увидели. Для меня эта шляпа в каком-то смысле символ меня. Филип Трейси, модельер шляп

Выставка главного шляпника планеты стала подарком Петербургу на 10-летие музея Эрарта. Посмотреть на удивительные шляпы Филипа Трейси можно до 21 марта следующего года.

Фото и видео: Piter.TV