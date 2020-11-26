В Эрарте открылась выставка fashion-фотографа Данила Головкина

Данил Головкин известен портретами для глянцевых изданий, в его объектив попадали Анна Чиповская, Иван Ургант, Эдриан Броуди, Милла Йовович и многие другие.

В Эрарте открылась выставка российского fashion-фотографа Данила Головкина. Данил Головкин известен фотопортретами для глянцевых изданий: Vogue, GQ, Elle, Tatler и Esquire. Фотограф создает для известных людей уникальные, запоминающиеся образы.

Здесь такая компиляция моих портретов, которые я делал для журналов в основном, это часть моей жизни и работы, которые показывают мое творчество. Здесь представлены люди, с которыми я очень много работал, с некоторыми я дружу, очень люблю их снимать, мы часто пересекаемся, это близкие мне люди. Данил Головкин, фотограф

В объектив Головкина попадали Анна Чиповская, Равшана Куркова, Евгений Цыганов и Семен Слепаков. Фотограф работал и со звездами мировой величины: Наоми Кэмпбелл, Эдрианом Броуди и Миллой Йовович.

К каждой съемке мы готовимся, выбираем место, в каком стиле будем снимать, что нужно сделать, часто мы отталкиваемся от инфоповода, инфоповод накладывает стилистику, как нужно снимать героя. Например, Данилу Козловского перед его фильмом про футбол мы снимали на футбольном поле. Данил Головкин, фотограф

Посмотреть на fashion-фотографии Данила Головкина в Эрарте можно до 28 февраля 2021 года.

Фото и видео: Piter.TV