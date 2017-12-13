В Эрарте китайский художник-"невидимка" разрисовал инста-блоггера Елену Шейдлину

В перформансе мирового мастера "невидымых фигур" приняла участие Елена Шейдлина.

В Петербург приехал всемирно известный художник из Китая Лю Болин. Артиста пригласили представители Эрарты, чтобы мастер исполнил перед эстетами Северной столицы перформанс с “исчезновением людей”. Болин стал известным благодаря творчеству: он фотографирует себя таким способом, что его тело практически остается незаметным на фоне инсталляций.

Художник разрисовал двух моделей, стоящих на фоне одной из его изобразительных работ. После труда Болина, увидеть их оказалось невозможно: в прямом смысле этого слова, человеческий глаз не может рассмотреть людей в ярком-аляпистом окружении. Арт-объектами выступили волонтеры, которые согласились поучаствовать в создании шедевра. Вызвалась известный блоггер Елена Шейдлина.

Отметим, что не так давно Елена шейдлина организовывала собственную выставку в галерее “Артмуза”. Интервью Piter.tv с девушкой, которая сумела набрать в своем Instagram более 3,7 миллионов подписчиков, можно здесь. Блоггер прославилась инсценировкой необычных фотографий.

Кроме перформанса, китайский мастер представил зрителям экспонаты из собственной выставки. Контактировать с публикой звезда смогла через переводчика. Для широкой общественности экспозиция будет доступна с 17 февраля.

Видео: Piter.tv, Instagram

