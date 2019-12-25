В Елизаветинской больнице от коронавируса умер еще один врач

Врачу-урологу было 66 лет.

Список петербургских медиков, погибших от коронавируса, пополнился еще одной фамилией. В прошлую пятницу, 23 октября, умер 66-летний врач-уролог Елизаветинской больницы Анатоли Акопян.

Медик работал в Елизаветинской больнице 36 лет. Он принимал пациентов с неотложными патологиями, проводил экстренные операции на органах мочеполовой системы. За время работы он помог тысячам пациентов.

Анатоли Мисакович работал в Елизаветинской больнице 36 лет, принимал пациентов с неотложными патологиями, проводил экстренные хирургические операции на органах мочеполовой системы. За свою профессиональную жизнь он помог тысячам пациентов.

Мы наблюдали за тем, как он оперирует тяжелых пациентов. В его действиях всегда видели уверенность и сосредоточенность и хотели стать такими же профессионалами, как он. коллеги

За время пандемии от коронавируса в Елизаветинской больнице скончались уже три врача.

В саду Прометей высадили 30 кленов и установили табличку в память о погибших медиках.

Фото: ВК/ Елизаветинская больница