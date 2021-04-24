В Екатеринбурге загорелся склад с резиной на 1 тыс. кв. м

Пламя локализовано.

В Екатеринбурге загорелся склад на 1 тысячу квадратных метров. По информации от региональных экстренных служб, на территории производственной площадки хранятся резинотехнические изделия и замороженная продукция. Пламя разгорелось по адресу улица Проспект Космонавтов, 21. Информация поступила на пульт диспетчера ГУ МЧС в 14:26 по местному времени.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через четыре минуты. Горит деревянный склад на площади 1 тысяча квадратных метров. Пожарные принимают все меры. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В настоящее время ликвидацией пламени занимаются 42 человека личного состава ГУ МЧС. Используется 12 единиц спецтехники. Локализовать пламя специалистам удалось на тысячи квадратных метров около 17:50 вечера.

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Видео: ГУ МЧС России по Свердловской области