ФСБ разоблачила в Екатеринбурге ячейку экстремистов

Уроженцы Центральной Азии поддерживали связи с террористами и склоняли мигрантов к террористической деятельности.

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили об обнаружении и ликвидации в Екатеринбурге ячейки религиозных экстремистов, пропагандировавших терроризм среди трудовых мигрантов. В ходе обысков ФСБ также обнаружила доказательства связи задержанных с лидерами террористов на Ближнем Востоке.

Известно, что члены преступной группы "пропагандировали идеологию международных террористических организаций", также склоняли мигрантов к совершению преступлений на территории России. Помимо этого, силовики показали кадры задержаний экстремистской ячейки.

Подозреваемых задержали, в отношении них возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются.

Ранее появилось видео допроса ФСБ подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму.

Видео: ЦОС ФСБ