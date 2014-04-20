Грузовик не смог провезти груз под путепроводом.

В Екатеринбурге повредили автомобильный мост на кольцевой дороге. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на информацию. предоставленную региональным управлением ГИБДД. По информации от полиции, переправа пострадавшая в ночь на 29 апреля на 18 км трассы. на место инцидента оперативно прибыла бригада ДПС.

Инспекторы установили, что водитель, находившийся за рулем грузовой машины Volvo с полуприцепом, при перевозке экскаватора неверно рассчитал высоту груза. При этом транспорт врезался в переправу. Шофером является житель Казахстана 1979 года рождения. Он должен был доставить транспортное средство из Березовского в республику.

При движении по ЕКАД ночью в направлении Кольцово он заметил путепровод, при проезде конструкции снизил скорость и медленно продолжил движение, задев мост, он сразу же остановился пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Высота перевозимого экскаватора является негабаритной для прохождения под мостом. Также у водителя отсутствовали документы на перевозку транспорта, тахограф и страховой полис ОСАГО.

В Петербурге под закрытым "мостом глупости" застряла очередная жертва.

Фото: www.uralweb.ru

