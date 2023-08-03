Люди выходили из общественного транспорта и добирались пешком до метро.

В Екатеринбурге образовалась пробка из-за затопленной улицы. Об этом сообщает портал URA.RU.

Инцидент произошел утром 3 августа на улице Щербакова. На сетях водопровода произошла авария, из-за чего улицу затопило. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. В результате инцидента образовалась глухая пробка. Люди выходили из общественного транспорта и добирались пешком до метро.

Ранее мы сообщали, что на трассе под Екатеринбургом в ДТП погибли пять человек.

Видео: URA.RU