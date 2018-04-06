В Екатеринбурге мать и сын жестоко убили почтальона, которая принесла пенсию

Следком опубликовал оперативное видео и рассказал о подробностях уголовного дела.

17 февраля 2017 года почтальон принесла пенсию в одну из квартир в Екатеринбурге и была жестоко убита пенсионеркой и ее сыном.

Сейчас следственными органами закончено расследование этого уголовного дела и состоялся суд на убийцами. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что почтальон принесла пенсию пожилой женщине в квартиру. Пожилая женщина и 30-летний сын с помощью электрошокера и кухонного ножа напали на почтальона и убили ее. После чего из ее сумки похитили 240 тысяч рублей и два мобильных телефона. После этого злоумышленники выбросили тело на лестничную площадку этажом ниже.

На данный момент состоялся суд, который приговорил мать и сына к 16,5 и 15, 5 лет лишения свободы.

Видео: СУ СК РФ по Свердловской области