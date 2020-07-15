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Видео: В Египте произошел пожар на нефтепроводе

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В результате страшного пожара пострадали 17 человек.

Накануне вечером, 14 июля, в окрестностях Каира взорвался и загорелся нефтепровод.

На магистрали с нефтью на окраине Каира возле автострады произошла утечка топлива. Вероятно, в разлитую нефть попала искра. Произошел взрыв и начался пожар. Клубы черного дыма и языки пламени вымывались высоко в небо. 

В результате ЧП пострадали 17 человек. Очевидцы сообщают, что возможно кто-то не смог выбраться из загоревшихся машин. На место были вызваны военные. Трубопровод был перекрыт.

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Видео: Twitter/@ScreenMix

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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