Видео: В Египте произошел пожар на нефтепроводе

Накануне вечером, 14 июля, в окрестностях Каира взорвался и загорелся нефтепровод.
На магистрали с нефтью на окраине Каира возле автострады произошла утечка топлива. Вероятно, в разлитую нефть попала искра. Произошел взрыв и начался пожар. Клубы черного дыма и языки пламени вымывались высоко в небо.
В результате ЧП пострадали 17 человек. Очевидцы сообщают, что возможно кто-то не смог выбраться из загоревшихся машин. На место были вызваны военные. Трубопровод был перекрыт.
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Видео: Twitter/@ScreenMix
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