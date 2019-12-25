В Каире готовят условия для восстановления туриндустрии после пандемии коронавируса.

В Египте не ждут иностранных туристов раньше осени 2020 года. Об этом сообщили представители Ассоциации туроператоров России. Специалисты ссылаются на заявление правительства страны о сроках возобновления приема иностранных путешественников. В Минтуризме и Минавиации разрабатывают схему по приему гостей. Однако конкретные сроки открытия границ оглашены не были.

Египетские эксперты считают, что в связи с текущей эпидемиологической обстановкой возобновление туризма стоит ожидать в сентябре или октябре. Предполагается, что к этому времени ученые изобретут вакцину против коронавируса. Если лекарство будет получено раньше, то Каир готов скорректировать сроки возвращения иностранцев в страну.

Напомним, что согласно официальной статистике в Египте находятся более 27 тысяч зараженных COVID-19. От инфекции скончалось 1100 человек.

Спрогнозированы сроки допуска россиян в Италию.