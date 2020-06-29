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В Египте не менее семи человек погибли при пожаре в больнице

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Семеро сотрудников учреждения пострадали.

В Египте не менее семи человек погибли при пожаре в больнице. Об этом сообщили журналисты из местной газеты Youm7. Они рассказали, что трагедия произошла на территории города Александрия на севере страны.

Согласно информации от СМИ, возгорание началось в частном медицинском центре. Семеро пациентов погибли от удушья. Также в списке пострадавших значатся семеро сотрудников учреждения. По предварительной информации пожар начался из-за короткого замыкания. Спасателям удалось взять ситуацию под контроль.

В пожаре на Северном проспекте пострадала женщина.

Видео: facebook / Youm7

Теги: александрия, больница, египет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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