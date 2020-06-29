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В пожаре на Северном проспекте пострадала женщина

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Из дома пришлось эвакуировать жильцом верхних этажей.

Вечером 28-го июня в жилом доме в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Из-за происшествия из дома эвакуировали 15 человек, узнал Piter.TV от пресс-службы ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре в доме №8, корпус 2 по Северному проспекту поступило в 22:46. На шестом этаже 9-тиэтажного дома загорелась отдельная однокомнатная квартира. Пламя охватило площадь 15 кв. метров. Из горящей комнаты эвакуировали женщину и передали ее медикам. Всего на улицу вывели 15 человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ночью в Лисьем Носу дотла сгорела шашлычная. 

Видео: Piter.TV

Теги: пожар, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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