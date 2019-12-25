Информации о пострадавших не поступало.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что ночью в Лисьем Носу дотла сгорела шашлычная. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В пожарную службу обратились местные жители, которые и сообщили о возгорании в местной шашлычной. Обращение поступило в 01:54. На месте возгорания трудились девять спасателей на двух единицах техники. К двум часам ночи специалисты ликвидировали пожар. К этому моменту шашлычная полностью выгорела.

Информации о пострадавших не поступало.

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Фото:pixabay