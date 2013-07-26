В Египте грузовик сбил российских туристов

В результате аварии погибла женщина, ее муж получил травмы.

В Египте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием российских туристов. Об этом информирует пресс-служба Посольства России в Каире.

Инцидент произошел 31 августа на трассе между городом Хургада и столицей государства. Во время остановки туристического автобуса на обочине в супружескую пару из России въехал грузовик. В результате ЧП на месте погибла женщина. Ее муж был отправлен в медицинское учреждение. В момент аварии в автобусе находилась несовершеннолетняя дочь супругов. Она доставлена в отель, куда после выписки из больницы привезут ее отца.

В настоящее время дипломатическое представительство России в Хургаде оказывает необходимое содействие россиянам в сложившейся ситуации.

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