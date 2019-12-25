В ЕС заявили об опасности военного вторжения в Белоруссию

Европарламент считает, что сейчас существует угроза репрессий в отношении Минска.

В Евросоюзе заявили об опасности иностранного военного вторжения в Белоруссию. Об этом во время экстренного саммита рассказал глава Европейского парламента Давид Сассоли. Чиновник опасается усиления репрессий в отношении Минска.

Есть все основания опасаться эскалации репрессий и военного вмешательства Давид Сассоли, председатель Европарламента

Иностранец подчеркнул, что сейчас Европа обеспокоена происходящем в республике. В ЕС уверены, что режим Александра Лукашенко нарушает права и свободы граждан. Сассоли отметил, что виновных следует наказать. В отношении ответственных за насилие и фальсификацию итогов президентских выборов нужно ввести санкции. Однако внешнее вмешательство в проблемы Белоруссии недопустимо, так как будущее страны должны определять его граждане.

Австрия призвала провести новые выборы президента Белоруссии.