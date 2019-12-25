  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лидеры ЕС начали экстренный саммит по Белоруссии
Сегодня, 13:14
148
lesjasap

Лидеры ЕС начали экстренный саммит по Белоруссии

0 0

В видеоконференции участвуют представители 27 государств.

Лидеры Евросоюза начали экстренный саммит по Белоруссии. Об этом в собственном Twitter-акаунте сообщил официальный представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс. Чиновник отметил, что в формате видеоконференции принимают участие главы государств и правительств 27 стран-участниц ЕС.

Видеоконференция лидеров ЕС по Белоруссии началась

Баренд Лейтс, официальный представитель главы Евросовета

Специалист отметил, что переговоры ведутся в закрытом режиме.

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии.

Теги: белоруссия, евросоюз, саммит
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии