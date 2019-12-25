Лидеры ЕС начали экстренный саммит по Белоруссии

Лидеры Евросоюза начали экстренный саммит по Белоруссии. Об этом в собственном Twitter-акаунте сообщил официальный представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс. Чиновник отметил, что в формате видеоконференции принимают участие главы государств и правительств 27 стран-участниц ЕС.
Видеоконференция лидеров ЕС по Белоруссии началась
Баренд Лейтс, официальный представитель главы Евросовета
Специалист отметил, что переговоры ведутся в закрытом режиме.
Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии.
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