В ЕС заявили о проведении переговоров с производителями вакцины от COVID-19

Еврокомиссия рассматривает поставки вакцин от COVID-19 от нескольких компаний.

В Евросоюзе заявили о проведении переговоров с производителями вакцины от COVID-19. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии. Специалист объяснил, что ЕС ведет обсуждения по поводу поставок вакцины с несколькими компаниями. Перечень предприятий не может быть назвал до завершения переговорного процесса.

Мы ведем довольно интенсивные переговоры с целью создания диверсифицированного портфеля вакцин для граждан ЕС по справедливым ценам сообщение Еврокомиссии

В Еврокомиссии подчеркнули, что Евросоюз не пойдет на компромисс в отношении требований безопасности вакцины от коронавируса. Чиновник заметил, что в ЕС полностью поддерживают стремления ученых создать действенный препарат как можно раньше. Однако он добавил, что если лекарство вводится здоровым людям, то этот процесс должен иметь достаточные результаты клинических исследований.

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