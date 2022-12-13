В ЕС оценили решение грузинских властей возобновить авиасообщение с Россией

Петер Стано считает, что Тбилиси должны присоединиться к санкциям Запада в отношении России.

Руководство Евросоюза сожалеет о том, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с Россией. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Чиновник заметил, что такая ситуация вызывает лишь опасения за сохранение европейского пути интеграции Тбилиси. Эксперт напомнил о том, что страны Евросоюза приняли санкционное давление в отношении российского авиационного сектора экономики, которое запрещает полеты в, из и над территорией РФ.

Мы приняли к сведению соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ снять запрет на авиаперелеты… ЕС и ряд партнеров ввели санкции против российского авиасектора. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию.

Фото и видео: European Commission